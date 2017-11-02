Высший совет правосудия дал согласие на содержание под стражей судьи Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области Натальи Анисимовой, подозреваемой в содействии боевикам «ДНР». Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

Представление заместителя генерального прокурора – главного военного прокурора Анатолия Матиоса о предоставлении согласия на содержание судьи под стражей поступило 1 ноября 2017 года.

«Анисимова подозревается в содействии деятельности террористической организации, завладении чужим имуществом путем обмана, совершенном организованной группой, подделке официальных документов, выдаваемых лицом, имеющим право выдавать такие документы, которые предоставляют права, с целью использования их другим лицом, совершенному повторно, по предварительному сговору группой человек», - говорится в сообщении.

По данным СБУ, бывшая судья одного из райсудов Донецка после временной оккупации города трудоустроилась в Белгород-Днестровском районном суде Одесской области. С собой она «прихватила» печать донецкого суда и данные о владельцах имущества на территории так называемой «ДНР».

Судья по заказу главарей незаконных вооруженных формирований террористической организации «ДНР», незаконно переоформила право собственности на почти двадцать квартир, оставленных вынужденными переселенцами. Сделки она свидетельствовала печатью, указывая годы оформления, предшествовавшие временной оккупации отдельных районов Донбасса. Переоформление жилья осуществлялось государственными регистраторами на территории, подконтрольной украинской власти в районе проведения АТО без физического присутствия сторон сделки.

Во время более десяти обысков на территории Донецкой и Одесской областей сотрудники СБУ изъяли печати и фиктивную документацию на незаконную смену собственников захваченного террористами имущества. Выявленные правоохранителями материалы также свидетельствуют, что злоумышленники планировали «распространить» сделку на противоправное отчуждение имущества граждан в других регионах Украины, в частности в Киеве.