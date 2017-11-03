также в разделеСтолица
В Киеве задержали мужчину, «заминировавшего» свадьбу друзей 50
В Киеве задержали россиянина с «коктейлями Молотова» в форме Нацполиции 107
В Киеве зарегистрирован новый случай ботулизма 172
Сотрудника Укрбюро Интерпола задержали за похищение и ограбление киевлянина 87
В Киеве нет отопления в 800 домах. Кличко извиняется 48
В Киеве запустили вторую нитку главного канализационного коллектора 46
В Киеве задержали банду угонщиков элитных авто 56
Полиция Киева и области перешла на усиленный вариант несения службы 109
Реконструировать Шулявский путепровод начнут в конце этого года 35
«Киевавтодор» перешел на круглосуточный режим работы 30
В Киеве активистка Femen сожгла медведей возле магазина Roshen 112
В Киеве двухлетний ребенок умер от менингита 163
Киевлянин привез из АТО 46 гранат 52
Сквер возле посольства РФ предлагают переименовать в честь Окуевой 43
Первый снег в столице: «Киевавтодор» переходит на круглосуточный режим работы 67
Киевлян предупредили о сильном ветре и мокром снеге 57
В Киеве растет количество заболевших гриппом 57
Человек упал на рельсы в киевском метро 59

Осуществить вакцинацию против гриппа можно в 16 учреждениях здравоохранения Киева. Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной  администрации Николай Поворозник во время проверки наличия вакцин в аптеках КП «Фармация», сообщает пресс-служба КГГА.

«Вакцинация – самый эффективный метод профилактики гриппа. Сейчас осуществить вакцинацию можно в 16 учреждениях здравоохранения столицы. Аптечные пункты коммунального предприятия «Фармация», расположенные в этих медучреждениях, в полной мере обеспечены вакцинами против гриппа. При необходимости будет проведена дополнительная закупка вакцин», - заверил Поворозник.

По его словам, в большинстве случаев вакцинация защищает от болезни или делает ее ход менее сложным. И с точки зрения финансовой составляющей – лечить осложнения гриппа намного дороже, чем заплатить за вакцину.

Прививки жителям Киева проводится независимо от места проживания. Медицинская составляющая (осмотр врача, консультация, сама процедура) – бесплатны. Специальной подготовки вакцинация против гриппа не требует.

Адреа учреждений здравоохранения:

1. КНП «ЦПМСП № 1 Голосеевского района Киева», ул. Якубовского, 6 (взрослые и дети);

2. КНП «ЦПМСП № 2 Дарницкого района Киева», ул. Архитектора Вербицкого, 5 (взрослые);

3. КНП «ЦПМСП № 2 Дарницкого района Киева», ул. Тростянецкая, 8д (дети);

4. КНП «ЦПМСП № 1 Деснянского района Киева», просп. Маяковского, 32б (взрослые);

5. КНП «ЦПМСП № 3 Деснянского района Киева», ул. Матеюка, 3 (взрослые);

6. КНП «ЦПМСД № 4 Деснянского района Киева», бульв. Вигуровский, 4 (дети);

7. КНП «КДЦ Днепровского района Киева», ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 5 (взрослые и дети);

8. Филиал № 2 КНП «ЦПМСП № 1 Оболонского района Киева», ул. Тимошенко, 14 (взрослые);

9. Филиал № 3 КНП «ЦПМСП № 1 Оболонского района Киева», ул. Тимошенко, 14 (дети);

10. Амбулатории общей практики – семейной медицины №№ 5-8 КНП «ЦПМСП Печерского района Киева», ул. Профессора Подвысоцкого, 13 (взрослые и дети);

11. КНП «ЦПМСП № 2 Подольского района Киева», просп. Свободы, 22 (взрослые и дети);

12. Филиал № 2 КНП «ЦПМСП № 1 Святошинского района Киева», ул. Академика Ефремова, 11 (дети);

13. КНП «ЦПМСП № 3 Святошинского района Киева», ул. П. Куренного, 2 (взрослые);

14. КНП «ЦПМСП № 1  Соломенского района Киева», ул. Академика Стражеско, 6а (дети);

15. КНП «ЦПМСП № 2 Шевченковского района Киева», ул. Н. Пимоненко, 10 (взрослые и дети);

16. Киевская городская студенческая поликлиника, ул. Политехническая, 25/29 (взрослые).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги