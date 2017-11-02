Служба безопасности Украины при реализации мероприятий по разоблачению и блокированию каналов незаконного попадания на территорию нашего государства представителей международных террористических и экстремистских организаций задержала бывшего начальника военной полиции Минобороны Грузии Мегиса Кардаву.

«Он с 2012 года находится в розыске за совершение преступлений насильственного направления, предусмотренных статьями 24, 138 и 144 Уголовного кодекса Грузии. Так по данным Интерпола в период с 2002 года был задержан, находясь на руководящих должностях в МВД Грузии в составе организованной преступной группы сотрудников Министерства, применял пытки, физическое и сексуальное издевательство над лицами, задержанными и осужденными за совершение преступлений», – говорится в сообщении.

По данным СБУ, у задержанного изъяты два поддельных паспорта гражданина Украины, по одному - гражданина Латвии и Белиза, оформленные на различные фамилии, но с его фотографией, а также фальшивое удостоверение моряка, которыми он пользовался для пересечения государственной границы Украины и других государств.

Согласно постановлению Галицкого районного суда Ивано-Франковской области гражданину Грузии избрана мера пресечения в виде ареста сроком 40 суток и начата процедура его экстрадиции на родину.