также в разделеОбщество
Саакашвили подал в суд на ГМС 4
За Каськива внесли залог 10
Грипп наступает: количество заболевших украинцев продолжает расти 10
Ващиковский: Люди, надевающие форму СС «Галичина», в Польшу не въедут 14
У СБУ есть доказательства участия ЧВК «Вагнера» в захвате луганского аэропорта 10
Тимошенко не пришла на суд по «прорыву Саакашвили» 18
В Госавиаслужбе проходят обыски, один из руководителей задержан на взятке 19
СБУ: Украинцы из ЧВК «Вагнера» воюют в Сирии 56
Украина запускает производство боеприпасов 76
Суд по делу осужденного пограничника перенесли: прокурор не явился 39
НАБУ задержало на взятке главу хозсуда Сумской области 38
ФСБ расследует повреждение газопроводов и ЛЭП в Крыму как «диверсию» 59
ВСУ проводят на Херсонщине ракетные испытания 38
САП: Часть рюкзаков для Нацгвардии пошили в тюрьме 59
СММ заявляет о резком сокращении количества обстрелов на Донбассе 30
AP: Российские хакеры пытались взломать почтовые ящики украинских политиков 43
Зайцеву свозили на место ДТП в Харькове для следственного эксперимента 100
Украина готова предоставить США информацию по Манафорту 57

Служба безопасности Украины при реализации мероприятий по разоблачению и блокированию каналов незаконного попадания на территорию нашего государства представителей международных террористических и экстремистских организаций задержала бывшего начальника военной полиции Минобороны Грузии Мегиса Кардаву.

«Он с 2012 года находится в розыске за совершение преступлений насильственного направления, предусмотренных статьями 24, 138 и 144 Уголовного кодекса Грузии. Так по данным Интерпола в период с 2002 года был задержан, находясь на руководящих должностях в МВД Грузии в составе организованной преступной группы сотрудников Министерства, применял пытки, физическое и сексуальное издевательство над лицами, задержанными и осужденными за совершение преступлений», – говорится в сообщении.

По данным СБУ, у задержанного изъяты два поддельных паспорта гражданина Украины, по одному - гражданина Латвии и Белиза, оформленные на различные фамилии, но с его фотографией, а также фальшивое удостоверение моряка, которыми он пользовался для пересечения государственной границы Украины и других государств.

Согласно постановлению Галицкого районного суда Ивано-Франковской области гражданину Грузии избрана мера пресечения в виде ареста сроком 40 суток и начата процедура его экстрадиции на родину.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

47
Теги