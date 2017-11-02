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Вчера днем ​​пограничники Донецкого отряда обнаружили и задержали гражданина Украины, который, вероятно, является членом незаконных вооруженных формирований.

По данным Госпогранслужбы, мужчина направлялся из неконтролируемой украинской властью территории через контрольный пост «Березовое-2» пешком. Во время проверки правоохранители установили, что этот гражданин, возможно, причастен к НВФ. Подтверждение нашлось при осмотре его телефона: на одном из фото мужчина изображен в рубашке с шевроном так называемого «министерства государственной безопасности ДНР».

Гражданина 1962 года передали сотрудникам Национальной полиции для проведения дальнейших следственных действий.
ForUm

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