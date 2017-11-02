Прокуратура Грузии заявляет о начале процедуры экстрадиции в отношении задержанного 1 ноября в Украине бывшего начальника военной полиции Минобороны Грузии Мегиса Кардавы.

Как сообщает Радио Совобода со ссылкой на пресс-службу грузинской прокуратуры, украинские правоохранители задержали Мегиса Кардаву, разыскиваемого Грузией с 13 февраля 2013 года.

Кардава, который покинул Грузию в 2012 году после смены власти, был объявлен в международный розыск по обвинению в совершении ряда преступлений, в частности предусмотренных статьями «соучастие в пытках», «пытки». Кардави заочно предъявлено обвинение в присвоении и растрате государственных средств.

Комментируя задержание Кардавы в Украине, бывший президент Грузии, экс-руководитель Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили написал на своей странице в Facebook, что не был с ним знаком и никогда с ним не встречался.

«Источники СМИ очень несовершенны. С этим моим «ближайшим соратником» я никогда не встречался и о его существовании я знаю только из прессы», - написал Саакашвили.