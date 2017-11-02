Следственный отдел управления ФСБ России по аннексированному Крыму возбудил три уголовных дела по факту повреждения газопроводов и ЛЭП на полуострове 1 ноября.

«Возбуждено три уголовных дела по фактам по части 1 статьи 281 Уголовного кодекса (диверсия)», – отметили в ведомстве, сообщает Крым.Реалии.

Напомним, Национальный антитеррористический комитет РФ 1 ноября сообщил о повреждении линии газопровода в Алуште, в результате чего более тысячи жителей на Южном берегу Крыма остались без газа. Одновременно с этим прекратилась подача электроэнергии в связи с падением опоры линии электропередачи.

«Крымэнерго» сообщило, что 31 октября «произошло технологическое нарушение» на двух высоковольтных линиях: «Перевальное – Алушта» и «Алушта – Лучистое», осуществляющих частичное электроснабжение Южного берега Крыма.

Правоохранительные органы в Крыму сообщили, что рассматривают все версии случившегося.