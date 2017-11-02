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Во время заседания суда по избранию меры пресечения Александру Авакову прокурор САП заявил, что часть рюкзаков была пошита в учреждениях исполнения наказаний за 60-130 грн.

Прокурор сообщил, что после назначения тендера по рюкзакам перед Литвином (Владимир Литвин, третий задержанный по делу о рюкзаках. - ред.) встал вопрос о непосредственном изготовлении рюкзаков. Прокурор отметил, что изготовителей искали просто в Интернете, сообщает LIGA.net.

«Часть этих рюкзаков вообще была пошита в учреждениях исполнения наказаний, на их предприятиях. Стоимость пошива этих рюкзаков составила от 60 до 130 грн», - сказал представитель САП.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра. 

В рамках расследования дела о закупке рюкзаков для МВД детективы НАБУ задержали Александра Авакова, бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и представителя фирмы-победителя тендера Владимира Литвина.

1 ноября Соломенский райсуд Киева избрал сыну министра меру пресечения в виде личного обязательства. Чеботаря и Литвина также отпустили под личное обязательство.

Прокуроры САП по время судебного заседания заявили, что рюкзаки для Национальной гвардии Украины имеют себестоимость 555 грн штука, а были проданы за 2799 грн.
ForUm

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