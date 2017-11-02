Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня за период с 30 по 31 октября, сообщается в отчете миссии.
«В Донецкой области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня по сравнению с предыдущим отчетным периодом (зафиксировав, среди прочего, примерно 80 взрывов по сравнению с приблизительно 250)», – говорится в сообщении.
Также отмечается, что в Луганской области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня по сравнению с предыдущим отчетным периодом, (зафиксировав при этом большее количество взрывов (примерно 10 по сравнению с 3 соответственно).
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