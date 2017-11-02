также в разделеОбщество
САП: Часть рюкзаков для Нацгвардии пошили в тюрьме 22
СММ заявляет о резком сокращении количества обстрелов на Донбассе 13
AP: Российские хакеры пытались взломать почтовые ящики украинских политиков 19
Украина готова предоставить США информацию по Манафорту 27
«Дело рюкзаков»: суд отпустил под личное обязательство Чеботаря и Литвина 63
1 ноября. Картина дня 111
Суд отпустил сына Авакова под личное обязательство 84
Киевлян призвали не ездить на личных авто во время снегопадов 42
На украинских АЗС продолжают расти цены 56
Осужденным запретили посещать соцсети и порносайты 27
Россиянину дали 3 года тюрьмы якобы за службу в «Азове» 26
Призыв в армию выполнен на 70% 33
Каськив перечислил в госбюджет 7,5 миллиона ущерба 63
САП: Рюкзаки для Нацгвардии продали в 5 раз дороже себестоимости 51
Луценко: Каськив отказался от сделки со следствием 64
Захват в/ч в Одессе: В ВСУ вступились за задержанного командира 72
НАПК не нашло e-деклараций с признаками незаконного обогащения 39
Каськив обещает возместить государству все убытки 58

В Харькове для проведения следственного эксперимента на место жуткого ДТП, которое произошло в городе вечером 18 октября, привезли подозреваемую 20-летнюю Елену Зайцеву, пишет ТСН.

Сообщается, что девушку привезли в автозаке и наручниках, но во время выяснения обстоятельств трагедии одну руку ей освободили.

Следователи с помощью Зайцевой пытались воспроизвести схему движения авто, за рулем которого она была. Водитель «Таурега» в следственном эксперименте участия не принимал. «На время выяснения обстоятельств движение в том месте перекрыли и возобновили лишь после возвращения Зайцевой в следственный изолятор», - пишет издание.

Напомним, 18 октября в 20:45 в Харькове на улице Сумской автомобиль Lexus RX 350 въехал в группу людей, стоявших на тротуаре. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 пострадали. 

За рулем Lexus была 20-летняя Елена Зайцева

20 октября суд арестовал Зайцеву на 2 месяца без права внесения залога. 

Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП. Защита заявила, что девушка принимала успокоительное

26 октября утром в больнице умерла пострадавшая в ДТП Диана Берченко, таким образом число жертв увеличилось до шести.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

27
Теги