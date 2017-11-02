В США прокурора официально выдвинула обвинения, связанные с терроризмом, иммигранту из Узбекистана Сайфулло Саипову, который в Нью-Йорке убил машиной 8 человек.

Среди обвинений, кроме причинения смерти 8 человек, также насилие, уничтожение транспортных средств или оказания материальной поддержки экстремистской группировке «Исламское государство»,

По словам прокуроров, нападающий, Сайфулло Саипов, был «охвачен ненавистью и искаженной идеологией», когда совершал свое нападение 31 октября, сообщает Укринформ.

29-летний Саипов, который был ранен полицией при задержании, присутствовал при объявлении обвинений в суде в медицинской коляске, со скованными руками и ногами.

Федеральное бюро расследований США обнародовало объявлении в розыск еще одного иммигранта из Узбекистана, 32-летнего мужчину, имя которого приводят как Мухаммадзоир Кадыров. Пока не ясно, связано ли это с нападением.

Напомним, 31 октября в Манхэттене, в центре Нью-Йорка, произошло террористическое нападение, во время которого погибли восемь человек, по меньшей мере двенадцать получили ранения. Нападавший, которым оказался 29-летним уроженцем Узбекистана, намеренно въехал на велосипедную дорожку и протаранил велосипедистов и пешеходов, после чего врезался в школьный автобус.