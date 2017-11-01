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Киевское «Динамо» из-за долгов может потерять возможность выступать в еврокубках, сообщает телеканал «Футбол 1».

Отмечается, что в Федерацию футбола Украины поступило письмо из Ньона, в котором Европейский союз выразил обеспокоенность относительно выдачи лицензии «Динамо» на участие в еврокубках. Согласно сообщению, существует определенная задолженность, которую столичный клуб скрыл при подготовке документов на аттестацию. Подробности не разглашаются, пока длится переписка между УЕФА и «Динамо». В нее включили и ФФУ.

Впрочем, ситуация довольно серьезная и может привести как минимум к удару по имиджу Федерации, а киевский клуб может потерять возможность выступать в еврокубках.

«УЕФА высказало обеспокоенность состоянием просроченных задолженностей, относительно выполнения своих обязательств клубом по каким-то финансовым операциям. Я не могу подробно рассказать сейчас, пока идет расследование, но дело в просроченной финансовой задолженности. Санкции? Как и везде: самая легкая - предупреждение, самая тяжелая (для национальной ассоциации) - могут забрать право проводить лицензирование клубов на какой-то период. В промежутке могут быть и штрафные санкции, и какие-то другие... Для клуба самое страшное - отстранение от евросоревнований на определенный период, самая легкая - тоже предупреждение», – заявил заместитель директора центра лицензирования ФФУ Сергей Задиран.
ForUm

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