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Специализированная антикоррупционная прокуратура подала в суд ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемому в финансовых махинациях сыну главы МВД Александру Авакову.

Об этом сообщила журналистам в среду пресс-секретарь Соломенского райсуда Киева, куда и поступил документ, Яна Квитченко.

По ее словам, ходатайство поступило в распоряжение следственного судьи Виталия Украинца. Теперь именно он будет определять дату и время судебного заседания, сообщает Украинская правда.

«Что касается других фигурантов - ни одного ходатайства еще не поступало», - добавила пресс-секретарь.

Квитченко рассказала, что дело будет слушаться по адресу: Киев, Вознесенский спуск, 10 б. Заседание начнется в 17:00.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра.  Позже в НАБУ подтвердили задержание в рамках расследования дела о закупке рюкзаков для МВД трех человек, среди которых бывший заместитель министра внутренних дел, представитель фирмы-победителя тендера и одно частное лицо. Один из задержанных – сын Авакова

Двум лицам сообщили о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины.

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет ходатайствовать об аресте для всех трех фигурантов «дела рюкзаков» с возможностью внесения залога общей суммой 14 млн гривен.
ForUm

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