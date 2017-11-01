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Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины считает, что временно исполняющий обязанности командира воинской части А3571 (военного городка №10) в Одессе добросовестно выполнял служебные обязанности и дал указание по недопущению на территорию воинской части неизвестных лиц, совершивших противоправные действия.

Об этом говорится на странице командования в Facebook.

«По факту захвата части территории воинской части А3571 (военного городка №10) военной прокуратурой возбуждено производство в отношении временно исполняющего обязанности командира воинской части А3571, который добросовестно выполнял служебные обязанности и дал указание по недопущению на территорию воинской части неизвестных лиц, совершивших противоправные действия», - говорится в сообщении.

Кроме того, военная прокуратура выдвинула подозрение и удерживает под стражей патрульного, военнослужащего военной службы по контракту, за непринятие мер по недопущению нарушителей.

В командовании заявили, что предоставили в военную прокуратуру Южного региона все необходимые документы для возбуждения производства в отношении представителей коммерческих структур, относительно осуществления ими противоправных действий по захвату части территории указанной воинской части.

«Несмотря на решения, которые были достигнуты во время совещания в Одесской областной государственной администрации, демонтаж сведенного представителями торгово-развлекательного центра «Citi Center» забора не осуществлен», - заявили в Воздушных силах.

По этому поводу военным руководством подготовлено и подано в суд иск о совершении противоправных действий со стороны коммерческой структуры.

Напомним, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил о задержании и. о. командира воинской части по подозрению в нереагировании на захват воинской части в Одессе.    
ForUm

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