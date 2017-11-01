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Национальное агентство по предупреждению коррупции по результатам проведенных проверок не выявило электронных деклараций должностных лиц с признаками незаконного обогащения.

Об этом говорится в официальном ответе НАПК аналитику ОО «Антикоррупционный штаб» Антону Марчуку, сообщает «Экономическая правда».

«Количество деклараций, в которых по результатам полной проверки обнаружены признаки незаконного обогащения и выводы относительно которых направлены в правоохранительные органы, по состоянию на 31 октября - ноль», - говорится в ответе агентства.

НАПК начало 524 полные проверки, завершило - 81. В семи декларациях указана недостоверная информация.

 
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