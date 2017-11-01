Министерство юстиции запретило осужденным посещать веб-сайты социальных сетей, а также сайты эротического и порнографического содержания. Об этом говорится в порядке организации предоставления осужденным доступа к глобальной сети интернет, утвержденном 19 октября.

Так, для организации доступа осужденных к интернету оборудуется интернет-класс.

Осужденные могут создавать электронную почту и пользоваться ею под контролем администрации учреждения, сообщает 112 Украина.

Администрация может знакомиться с содержанием входящих и исходящих сообщений.

При регистрации электронных почтовых ящиков или доступа к уже имеющимся осужденные предоставляют администратору логин и пароль.

Переписка между осужденными и уполномоченным Верховной Рады по правам человека, Европейским судом по правам человека, судами, прокурором, защитником в уголовном производстве просмотру не подлежит.

Во время пользования интернетом осужденным запрещается вносить любую информацию, в том числе направлять письма, комментарии, знаки и т. д.

Также осужденные не имеют права посещать сайты социальных сетей, сайты, пропагандирующие жестокость, насилие, эротического или порнографического содержания, просматривать сайты, которые могут негативно повлиять на психическое состояние осужденного, а также посещать сайты, которые не входят в разрешенный перечень.

В частности, осужденные имеют право просматривать официальные сайты органов государственной власти, сайты зарегистрированных СМИ, международных организаций, образовательные, культурные, спортивные, творческие, справочные и юридические сайты, а также сайты политических, общественных и религиозных организаций.