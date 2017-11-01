Субъектами покушения и субъектами интереса спецслужб РФ, а также так называемого центра специальных операций «ДНР/ЛНР» были 1600 правоохранителей и государственных деятелей Украины, в том числе высшее руководство государства.

Об этом заявил на пресс-конференции в Киеве заместитель генпрокурора – главный военный прокурор Анатолий Матиос, сообщает Укринформ.

«Субъектами покушения, которые мы установили, покушения, которое состоялось, и убийства полковника Шаповала (это Главное управление разведки), субъектами интереса спецслужб страны-соседа, а также центра специальных операций «ДНР/ЛНР» было 1600 правоохранителей и государственных деятелей Украины. Я подтверждаю, в том числе высшее руководство государства», - сказал Матиос.

По его словам, субъектом покушения на убийство перед подрывом полковника ГУР Максима Шаповала должен быть нынешний первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, которого «спасла командировка за границу».

Напомним, сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины полковник Максим Шаповал погиб утром 27 июня в Соломенском районе города Киева во время взрыва автомобиля, в котором он находился. Следствие квалифицирует трагедию как террористический акт.