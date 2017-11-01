Начальник Департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк опроверг свои слова о причастности бывшего главы Службы внешней разведки Виктора Гвоздя к преступлениям против участников Евромайдана. Соответствующее заявление Горбатюка размещено на странице департамента ГПУ в Facebook.

«Мной 2 октября был проведен брифинг относительно хода и результатов расследования отдельных преступлений против Майдана, а также по противодействию следствию. Во время брифинга, среди прочего, были озвучены фамилии участников телефонного разговора по оформлению разрешений на использование и хранение оружия, в ходе которого продемонстрирован разговор Гриняка В.П. и якобы Гвоздя В.И. (бывшего начальника Службы внешней разведки Украины)», - сказал Горбатюк.

Однако по результатам дополнительной проверки было установлено, что собеседником Гриняка был не Гвоздь, а другой чиновник, во время протестных акций занимавший должность замкомандира Внутренних войск.

В связи с этим Горбатюк извинился перед Гвоздем за сообщение ложной информации и распространение ее в СМИ.

Виктор Гвоздь руководил Службой внешней разведки с 27 февраля 2014 года по 29 апреля 2016-го. Был уволен с должности президентом Петром Порошенко.