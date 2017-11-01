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Вторая за сутки авария на газопроводе произошла в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

«По второй аварии на газопроводе факт подтверждаем», - сказал представитель управления, отказавшись от других комментариев.

В экстренных службах сообщили, что в результате инцидента без газа остаются почти 8 тыс. человек. Ведутся восстановительные работы.

«Авария, предположительно, из-за повреждения трубы произошла недалеко от села Запрудное в районе Партенита. Сейчас без газа остаются 7971 человек», - сказал источник.

Ранее сообщалось, что около 1,2 тыс. жителей нескольких сел региона – Виноградное, Кипарисное, Малый Маяк, Пушкино и Утес – остались без газа из-за аварии на газопроводе в районе Алушты.  

Вторая авария произошла на другом газопроводе, уточнили в МЧС.

Национальный антитеррористический комитет ранее сообщал о проработке версии подрыва газопровода.  
ForUm

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