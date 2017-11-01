Вокруг имени Амины Окуевой, убитой вечером 30 октября под Киевом, ходит много мифов. Кто она и какой была ее жизнь?

Используя открытые источники, ВВС Украина собрала факты биографии и политической деятельности 34-летней женщины, которая воевала в составе батальона «Киев-2» на Донбассе, входила в международный батальона им. Дудаева, придерживалась антироссийских взглядов и считала, что Россия является общим врагом Украины и Чечни.

Амина, Анастасия, Наталья

По происхождению Амина Окуева – украинка, родилась в 1983 году в Одессе. В детстве и юности ее звали Натальей Никифоровой. Она закончила Одесский медицинский университет, некоторое время работала в городской больнице.

Отчим Амины-Натальи – Виктор Сергеевич Никифоров – был директором Одесского музея Восточного и Западного искусства.

Ее жизнь круто изменилась в 2000 году, когда она в 17-летнем возрасте приняла ислам, начала носить хиджаб и сменила имя на Анастасия. Впоследствии девушка вышла замуж за военнослужащего, чеченца Ису Мустафинова и стала Анастасией Мустафиновой, а затем сменила и имя – на Амина.

Первого мужа Амины уже нет в живых: СМИ писали, что в 2003 году он внезапно скончался. ФСБ России причисляло его к участникам «бандформирования в Чеченской Республике».

Впоследствии Амина вышла замуж за Ислама Тухашева, которого российские правоохранительные органы считали «членом диверсионно-террористической группы».

По данным российской прессы, Ислам Тухашев имел паспорт гражданина РФ на имя Ислама Окуева. Именно его фамилию Амина носила до смерти.

Что касается пребывания в России, в частности в Чечне, известно, что она некоторое время жила в Москве и Грозном.

Но в 2003 году вместе со вторым мужем Исламом женщина переехала в Украину. Вскоре украинские власти депортировали его из страны за нарушение правил пребывания в стране.

Вскоре Ислама Окуева обвинили в убийстве сотрудника спецслужб Ингушетии и приговорили к пожизненному заключению.

Амина и Адам

Третий муж Амины, отношения с которым она регистрировать не стала, - Адам Осмаев. Известно, что они познакомились в Киеве в 2009 году, некоторое время жили в Одессе. Однако российские источники утверждали, что он скрывался от следствия, и Амина помогала ему в этом.

В феврале 2012 года, во времена президентства Виктора Януковича, правоохранители задержали в Одессе Адама Осмаева и гражданина Казахстана Илью Пьянзина, выдвинув им подозрения в незаконном обращении с оружием и взрывчатыми веществами.

В день их задержания в одной из одесских квартир произошел взрыв и пожар, в результате чего погиб один из мужчин - Руслан Мадаев. Илья Пьянзин попал в больницу, Адама Осмаева задержали спецслужбы.

Через некоторое время против них возбудили уголовное дело по более строгим статьям Уголовного кодекса Украины – «создание террористической организации» и «подготовка теракта».

Тогда в СБУ заявили, что с декабря 2011 по февраль 2012 года задержанные готовили покушение на должностных лиц России, в том числе Владимира Путина, бывшего в то время премьер-министром России и кандидатом в президенты.

Даже в России кое-кто считал, что Осмаева был «назначен» террористом в предвыборных целях.

В апреле 2012 года Лефортовский суд Москвы заочно арестовал Осмаева. Согласно выдвинутым обвинениям, ему грозило до 20 лет тюрьмы. Илья Пьянзин впоследствии был приговорен к 10 годам лишения свободы.

Осмаев обращался к украинским властям с просьбой предоставить ему политическое убежище, но ему отказали.

Однако по обвинению в незаконном обращении с взрывчатыми веществами, уничтожении чужого имущества и подделке документов он все же был признан виновным в Украине.

Обвинения в подготовке терактов были сняты. Назначенный срок наказания – почти три года – Адам Осмаев провел в заключении, поэтому сразу же после приговора вышел на свободу.

1 июня 2017 года в Киеве на Адама Осмаева и Амину Окуеву было совершено покушение: нападавший встретился с супругами под видом журналиста французского издания Le Monde и, сидя в машине, открыл огонь по Осмаеву.

Тогда Адам получил ранения, Амина не пострадала и несколько раз выстрелила в преступника. Полиция его задержала.

По данным МВД, киллер может быть связан с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Следствие по этому делу не завершено.

Журналист Юрий Бутусов после гибели Амины написал, что «она не могла жить без Адама ни минуты».

«Она спасла ему жизнь трижды - когда вытягивала в Одессе от выдачи в РФ. Затем когда ранила киллера из России, который стрелял в Адама в упор. И она спасла его сегодня», - написал Юрий Бутусов в Facebook.

Амина и Украина

На момент выхода Адама Осмаева из СИЗО Амина Окуева уже служила добровольцем в батальоне «Киев-2». Была оформлена как фельдшер, однако преимущественно участвовала в боевых действиях наравне с мужчинами.

Адам в качестве добровольца присоединился к международному миротворческому батальону им. Джохара Дудаева, а после того, как командир Иса Мунаев погиб в феврале 2015 года, возглавил этот батальон, а Амина стала его пресс-секретарем.

Во многих интервью Амина Окуева рассказывала, как во время событий 2013-2014 годов пополнила ряды Самообороны Майдана, оказывала медицинскую помощь активистам, раненым во время акций протеста в Киеве.

Амина и Мосийчук

В 2014 году Амина Окуева принимала участие во внеочередных парламентских выборах. Она баллотировалась по одномандатному округу №136 (Суворовский район Одессы), но набрала менее 4% голосов избирателей.

Впоследствии депутат парламента от Радикальной партии Игорь Мосийчук сказал, что Амина Окуева является его помощником. Согласно информации на сайте Верховной Рады, «работала на общественных началах».

В 2014 году Игорь Мосийчук и Амина Окуева объявили о создании «Антикремлевского блока народов».

Депутат заявил, что украинцы, находясь в состоянии войны с Российской Федерацией, должны поддержать народы Кавказа в их борьбе за свободу и независимость.

Именно они были инициаторами акции развертывания огромного флага Ичкерии на Майдане Незалежности в Киеве в августе этого года.

25 октября Игорь Мосийчук получил ранения, когда выходил из здания телеканала «Эспрессо TV». Он считает, что речь идет о теракте с целью его уничтожить.

После гибели Амины Окуевой он написал в Facebook, что разделяет уверенность Адама Осмаева в том, что эти два покушения связаны между собой.

«После убийства Амины Окуевой ее раненый муж Адам Осмаев заявил, что это дело рук тех же лиц, совершивших покушение на меня. Я добавлю, что эта группа совершила еще ряд убийств. (...) Круг сжимается! И сегодня уже могут быть промежуточные результаты по установлению этой диверсионной группы», - написал Мосийчук.