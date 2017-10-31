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Высший административный суд (ВАСУ) признал законным указ Президента Петра Порошенко о прекращении украинского гражданства бывшего исполняющего обязанности заместителя председателя Одесской областной государственной администрации Саши Боровика.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на адвоката Боровика Ольгу Цилюрик.

«Суд принял постановление, которым отказал в удовлетворении исковых требований Александра Боровика», - сказала она.

Данное решение было принято на заседании во вторник.

Адвокат отметила, что решение об обжаловании будет принято после ознакомления с полным текстом решения суда, которое будет предоставлено в течение 5 дней.

По ее словам, решение ВАСУ можно будет обжаловать в Верховном Суде.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о принятии в гражданство Украины гражданина Федеративной Республики Германия Саши Боровика 6 марта 2015 года. 29 апреля глава государства подписал указ об утрате Боровиком украинского гражданства.

После этого Боровик подал в суд на Порошенко.

 

 

 
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