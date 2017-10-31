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Самолет турецкой авиакомпании, следовавший из Домодедово (Москва) в Турцию, совершил аварийную посадку в Одессе из-за подозрительного поведения пассажира и найденной в туалете сумки. Об этом сообщил советник главы Нацполиции Одесской области Руслан Форостяк в Facebook.

«На международном авиарейсе турецкой авиакомпании, следовавшем из Домодедово (Москва) в Турцию, возникла нештатная ситуация. Один из пассажиров пожаловался на состояние здоровья, а именно на расстройство в желудке, и долгое время находился в туалете. Экипаж, учитывая подозрительные действия пассажира, провел детальный обзор туалетной кабины и обнаружил в помещении скрытую подозрительную сумку. Находка заставила экипаж прибегнуть к решению совершить экстренную посадку на ближайшем аэродроме, им оказался международный аэропорт в  Одессе», - написал он.

В аэропорту, в самолет А320 отправилось кинологическое подразделение Государственной пограничной службы Украины для осмотра подозрительного предмета.

Позже Форостяк добавил, что пассажир провел в туалете длительное время, вышел оттуда переодетый в другую одежду, в спрятанных и «забытых» вещах не обнаружено ничего подозрительного.

Сейчас с пассажиром, гражданином Литвы, общаются сотрудники  СБУ и выясняют его подозрительные действия.

 
ForUm

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