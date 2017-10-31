В рамках расследования трагических событий в лагере «Виктория» в Одессе прокуратура сообщила о подозрении в служебной халатности должностному лицу Главного управления ГосЧС в области.

Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

По данным следствия, руководитель райотдела ГосЧС не принял необходимые меры по частичной или полной остановке работы лагеря, хотя надлежащим образом проинформирован, что на объекте в течение 2016 - 2017 гг. выявлено и задокументировано ряд существенных нарушений в сфере техногенной и пожарной безопасности, которые представляли потенциальную опасность для жизни и здоровья людей.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Напомним, в ходе расследования прокуратура Одесской области 3 октября сообщила о подозрении в служебной халатности бывшему заместителю городского головы.

В ночь на 16 сентября в детском лагере «Виктория» в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка, в результате погибли трое детей.

В МВД заявили, что новейшая звуко-световая противопожарная сигнализация, установленная в муниципальном детском лагере «Виктория» в прошлом году во время дорогостоящего ремонта, на момент пожара была отключена.

В порядке ст. 208 УПК Украины задержан директор детского лагеря Петрос Саркисян. 18 сентября суд арестовал его без права внесения залога.

Также арестована без права внесения залога подозреваемая в нарушении правил пожарной безопасности воспитательница лагеря. 28 сентября Одесский апелляционный суд отпустил Наталью Янчик на поруки.

В связи с пожаром также три одесских чиновника отстранены от занимаемых должностей.