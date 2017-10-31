также в разделеОбщество
Дело «рюкзаков МВД»: Двум лицам сообщено о подозрении 6
В Украине усилят антитеррористический режим 5
Академия аграрных наук приостановила членство всех российских академиков 9
Вышел официальный трейлер фильма «Киборги» 10
В Одессе экстренно сел самолет, летевший из Москвы в Турцию 25
Сегодня ходатайство в отношении сына Авакова рассматривать не будут 18
Нардеп: К зданию НАБУ стягивают Нацгвардию 48
Московский суд арестовал Бакая 35
МВД считает дело о «рюкзаках Авакова» политическим 65
Дело «рюкзаков МВД»: НАБУ задержало экс-замминистра и еще двух человек 61
Обыски у сына Авакова: Силовики заблокировали квартал в Харькове 98
НАБУ подтвердило, что проводило обыски по делу о «рюкзаках Авакова» 34
Контрабандист Альперин вывел НАБУ на Тупальского 61
В ГПУ отреагировали на задержание в РФ Бакая 61
Детективы НАБУ задержали сына Авакова 172
Врачи сообщили о состоянии раненого Осмаева 43
НАБУ проводит обыски у сына Авакова 79
На Черниговщине головой ОТО выбрали задержанного на взятке чиновника 45

Опубликовано видео задержания сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра. Запись появилась на странице издания Politeka в Youtube.

На видео видно, как Авакова-младшего в сопровождении силовиков выводят из здания и садят в автомобиль. 

 

 

Предположительно, его доставили в здание НАБУ, после чего Александра Авакова должны отвезти в Соломенский суд Киева для избрания меры пресечения.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины пришло с обысками к сыну министра внутренних дел Арсена Авакова Александру.  Позже в НАБУ подтвердили задержание в рамках расследования дела о закупке рюкзаков для МВД трех человек, среди которых бывший заместитель министра внутренних дел, представитель фирмы-победителя тендера и одно частное лицо. Среды задержанных – сын Авакова
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

78
Теги