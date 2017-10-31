Опубликовано видео задержания сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра. Запись появилась на странице издания Politeka в Youtube.

На видео видно, как Авакова-младшего в сопровождении силовиков выводят из здания и садят в автомобиль.

Предположительно, его доставили в здание НАБУ, после чего Александра Авакова должны отвезти в Соломенский суд Киева для избрания меры пресечения.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины пришло с обысками к сыну министра внутренних дел Арсена Авакова Александру. Позже в НАБУ подтвердили задержание в рамках расследования дела о закупке рюкзаков для МВД трех человек, среди которых бывший заместитель министра внутренних дел, представитель фирмы-победителя тендера и одно частное лицо. Среды задержанных – сын Авакова.