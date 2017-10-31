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Украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев  представил в сети официальный трейлер фильма «Киборги», основанного на реальной истории обороны донецкого аэропорта

Презентационный ролик Сеитаблаев опубликовал в Facebook.

«Вместе с командой представляем вам официальный трейлер нашего фильма «Киборги»... Амина Окуева, посвящаю эту премьеру тебе лично... Вечная память. Герои не умирают. Слава Украине», - написал режиссер.

 

 

«Художественный фильм «Киборги» - история людей, которые, независимо от образования, профессии и языка, приехали в ДАП защищать Украину. Это не только военная история, сколько история о смыслах. Этот фильм о том, за что воюют наши ребята, о чем они думают и чем дышат. В фильме есть все – и внутренние конфликты, и любовь, и дружба, и силу духа», - говорится в описании к трейлеру.

Автор сценария фильма – Наталья Ворожбит, продюсер – Иванна Дядюра. Консультантами для написания сценария выступили бойцы, защищавшие донецкий аэропорт.

Премьера фильма запланирована на 7 декабря 2017 года.

26 мая 2014 г. начались боевые действия между украинскими силовиками и членами НВФ самопровозглашенной «Донецкой народной республики» за контроль над международным аэропортом «Донецк» им. Сергея Прокофьева.

В ночь на 26 мая НВФ начали операцию по захвату аэропорта, а уже днем произошли первые бои. Как позже установили в Службе безопасности Украины, боевиков в донецкий аэропорт провел бывший сотрудник управления СБУ в Донецкой области. Впоследствии он был задержан. 

Оборона аэропорта длилась 242 дня, а его защитников прозвали «киборгами». Впервые их так назвали сами боевики, охарактеризовав таким образом стойкость украинских бойцов.
ForUm

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