Министерство внутренних дел считает политически мотивированным дело о закупке министерством рюкзаков, сообщает департамент коммуникации МВД.

«Министерство внутренних дел констатирует, что в Украине продолжается гибридная война, направленная на дискредитацию политиков и должностных лиц, которые твердо стоят на позиции реформирования и оздоровления государственных институтов, в частности правоохранительной системы. Сегодня поводом для новой волны информационной кампании о якобы злоупотреблениях, допущенных во время процедуры закупки тактических рюкзаков для нужд АТО в 2015 году, стало проведение следственных действий в помещениях бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и сына главы ведомства», – говорится в сообщении.

В МВД напомнили, что уголовное производство открыто 7 июня 2015 года по факту якобы многочисленных нарушений во время процедуры закупки рюкзаков для нужд МВД.

«В рамках досудебного расследования по решению следствия Государственной финансовой инспекцией Украины была проведена внеплановая ревизия отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности МВД Украины. По результатам ревизии, которые отражены в соответствующем акте, по поводу количества рюкзаков, количества лотов и общей стоимости закупки в сумме 16,595 млн грн, нарушений не установлено», – подчеркнули в министерстве.

По данным МВД, решением Окружного административного суда города Киева, которое в настоящее время вступило в законную силу, отказано заявителю в признании противоправными действия должностных лиц МВД Украины во время проведения переговорной процедуры по закупке рюкзаков 16 февраля 2015 года. Решением суда в полном объеме отказано в удовлетворении иска в связи с отсутствием, по мнению суда, существенных нарушений норм права при проведении процедуры закупки рюкзаков. В настоящее время органу досудебного расследования известно о существовании этого судебного решения.

Также отмечается, что во время ревизии досудебное следствие не получило доказательств, что поставки рюкзаков произошли не в полном объеме, вместо этого, МВД предоставило НАБУ надлежащие доказательства добросовестного выполнения победителями торгов договоров по поставке рюкзаков.

«Выводы экспертизы, которая установила, что закупленные рюкзаки меньше по объему, чем это предусмотрено заявкой, и ненадлежащего качества, вызывают обоснованное сомнение из-за непонятного происхождения образцов для экспертного исследования и зафиксированы ошибки эксперта при определении объема рюкзака», – подчеркнули в ведомстве.

В МВД также заявили, что к данному делу привлечено «сфальсифицированное видео разговора в то время заместителя министра Сергея Чеботаря и якобы сына министра внутренних дел, подлинность которого не была доказана следствием».

МВД настаивает, что процедура закупки была осуществлена ​​комитетом по конкурсным торгам по правилам и требованиям, предусмотренным Законом Украины «О государственных закупках» и ведомственными актами МВД Украины.

«Отдельно отмечаем, что с учетом убытков, причиненных Министерству внутренних дел Украины в результате позиции следствия в этом производстве, МВД обратилось в НАБУ с заявлением о признании его потерпевшим в данном производстве, которое предоставило бы возможность предоставлять министерству необходимые доказательства и участвовать в их оценке для быстрого установления объективной истины в этом деле. Однако в удовлетворении этой просьбы было отказано», – говорится в сообщении.

«В течение всего времени работы в должности министра внутренних дел Украины в отношении министра, членов его семьи и ближайших коллег распространяется недостоверная информация, направленная на дискредитацию Арсена Авакова как политика и нивелирования мер, принимаемых МВД для осовременивания и оздоровления правоохранительной и судебной системы и защиты государства от российской гибридной агрессии», – подчеркнули в министерстве.

В МВД также заявили, что за этим делом стоят «определенные внешние и внутренние силы, намерением которых является реставрация старой коррумпированной системы «крышевания» и «договорняков».

«Национальное антикоррупционное бюро Украины занимается политической, а не юридической деятельностью, что является недопустимым и требует немедленной коррекции», – сказано в сообщении.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины пришло с обысками к сыну министра внутренних дел Арсена Авакова Александру в рамках расследования дела по закупке МВД рюкзаков.

После обысков детективы НАБУ задержали сына министра. Также были задержаны бывший заместитель министра Сергей Чеботарь и представитель фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков.

Как известно, Министерство внутренних дел Украины закупило рюкзаки по 3 тысячи гривен за штуку на общую сумму 14,5 миллионов грн.

В МВД отрицают наличие злоупотреблений при покупке рюкзаков для Национальной гвардии Украины.