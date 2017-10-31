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На блокпосту недалеко от оккупированного населенного пункта Калиновка Донецкой области боевики расстреляли гражданский автомобиль, в результате чего погиб его водитель.  Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко, сообщает Информационно-аналитический центр Нацбезопасности Украины.

«Сотрудникам так называемой «ГАИ» оккупанты разрешили открывать огонь на поражение по гражданскому транспорту, водители которого не выполняют требования об остановке. К примеру, на блокпосту недалеко от населенного пункта Калиновка расстреляли гражданское авто, которое не остановилось на такое требование. Водитель легковушки в результате инцидента погиб», – отметил он.

По словам Лысенко, чтобы скрыть вину за гибель мирного жителя, оккупанты пытались ввести местное население в заблуждение, обвиняя погибшего в причастности к диверсионной деятельности.
ForUm

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