Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей оштрафовала комбинат строительных материалов в Полтавской области за дискриминационную рекламу.

Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

«По результатам мониторинга в Полтавской области обнаружена наружная реклама строительных материалов с надписью «Комбинат строительных материалов предлагает железобетонные конструкции «Бетон товарный 1 575 грн/м3. Со мной твердеет» и изображением полуобнаженной девушки, изображение которой ничем не связано с железобетонными конструкциями и бетоном, которые рекламируются», - сообщает уполномоченный.

Так, к рекламодателю применены штрафные санкции в соответствии с Порядком наложения штрафов за нарушение законодательства о рекламе, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 26.05.2004 № 693.

Распространение дискриминационной рекламы прекращено.