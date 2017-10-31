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Правоохранители оцепили прилегающую территорию к месту проведения обыска у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра в Харькове.

Об этом сообщил член общественного совета при Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) Алексей Гриценко в Facebook.

«Фото с места обыска в Харькове в рамках дела рюкзаков. Похоже, детективам будет нужна помощь... Говорят о блокировании квартала. Наши источники говорят, что вместе с полицией еще «Восточный корпус» и «Азов», - написал Гриценко.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины пришло с обысками к сыну министра внутренних дел Арсена Авакова Александру.

После обысков детективы НАБУ задержали сына министра. 

Как известно, Министерство внутренних дел Украины закупило рюкзаки по 3 тысячи гривен за штуку на общую сумму 14,5 миллионов грн.

В МВД отрицают наличие злоупотреблений при покупке рюкзаков для Национальной гвардии Украины.

 
ForUm

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