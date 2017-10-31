Дочерний банк российского государственного «Сбербанка» в Украине, занимающий 6-е место среди украинских банков по объему активов, в январе-сентябре 2017 года получил 103,979 млн грн прибыли против убытка в 2,963 млрд грн за соответствующий период прошлого года.



Как сообщается в отчетности на сайте банка, с начала года его активы сократились на 15,7% - до 40,679 млрд грн, обязательства – на 17,2%, до 36,943 млрд грн, собственный капитал вырос до 3,736 млрд грн, сообщает УНИАН.

Дочерний банк российского «Сбербанка» в Украине работает на рынке страны с 2001 года и является одним из крупнейших финучреждений по объему активов.

Напомним, 16 марта Президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО от 15 марта 2017 г. «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» против банков с государственным российским капиталом, работающих в Украине: «Сбербанка» и ВТБ, «БМ Банка», «Проминвестбанка» и VS Bank («дочка» «Сбербанка»). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.

27 марта «Сбербанк России» сообщил, что договорился о продаже 100% акций ПАО «Сбербанк» (Украина) консорциуму с участием латвийского Norvik Banka и белорусской компании.

Латвийский банк Norvik Banka, акционером которого является российский миллионер Григорий Гусельников, купит 45% «Сбербанка», Саид Гуцериев через белорусскую компанию - 55%.

30 июня Национальный банк Украины получил документы от белорусского бизнесмена Виктора Прокопени на покупку ПАО «Сбербанк» (Украина). Однако в августе компания Прокопени VP Capital отозвала из НБУ заявку о приобретении банка.