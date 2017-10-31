Лидер партии «Движение новых сил», экс-председатель Одесской ОГА Михаил Саакашвили считает, что под Верховной Радой бойцы Национальной гвардии охраняли не митингующих, а народных депутатов.

«Давно пора! Надеюсь, под словом «хлам» подразумеваются Розенблат, Березенко, Ляшко и другие славные представители барыг во власти, так как Нацгвардия охраняла не протестующих, а депутатов от людей, пришедших с ними пообщаться», – отметил он.

«Надеюсь, 7-го ноября, когда депутаты Рады будут сдавать экзамен народу, они не окажутся за спинами нацгвардейцев и 7-го люди смогут проходить свободно, без прохождения нескольких кордонов полиции для общения с депутатами по поводу невыполненных обещаний. Дорогие депутаты, следуйте приказу вашего министра и приходите на заседание без охранников и не через задний ход, чтобы посмотреть в глаза вашим согражданам, они вам гарантируют физическую неприкосновенность в обмен на снятие депутатской неприкосновенности и выполнения другого обещанного, которого уже три года ждут», – подчеркнул Саакашвили.

Напомним, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков поручил снять охрану акции протеста под зданием Верховной Рады.