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Сквер у российского посольства в Киеве предлагают переименовать в честь Амины Окуевой.

Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Киевского горсовета.

«Скверу в Соломенском районе возле Посольства Российской Федерации на пересечении Воздухофлотского проспекта и улиц Сурикова и Богдановского присвоить имя погибшей от рук российских диверсантов 30 октября 2017 Героя Украины Окуевой Амины Викторовны», - предлагает автор петиции.

Для рассмотрения петиция должна набрать 10 тысяч подписей.

Как ранее сообщал ForUm, в понедельник, 30 октября, в селе Глеваха Киевской области в результате обстрела неизвестными автомобиля была убита экс-боец полка «Киев-2» Амина Окуева, а ее муж, экс-руководитель добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Адам Осмаев был ранен. 

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ст.115 Уголовного Кодекса Украины - умышленное убийство, которое расценивается как заказное. 

У прокуратуры есть несколько главных версий убийства.
ForUm

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