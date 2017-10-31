Из избирательного штаба Ксении Собчак, которая собирается баллотироваться в президенты России, ушел главный политтехнолог Алексей Ситников и еще семь человек, входящих в его команду.

Пресс-секретарь штаба Собчак Ксения Чудинова подтвердила эту информацию. «Будем ли кого-то искать вместо него, пока неизвестно», — сказала Чудинова, сообщает «Медуза».

Сам Ситников связал свое решение с финансовыми проблемами штаба и хаотичной организацией кампании. «Это нельзя даже назвать штабом, команда только складывается», - отметил он в интервью РБК.

Он также сообщил, что «сам снимал офис». Кроме того, по его словам, члены штаба скидывались на билеты пресс-секретарю, оператору и охране Собчак в ходе поездок на семинары Екатеринбурга и Краснодара. «В штабе собирают столы, там даже принтера нет. Я сам столы таскал, из этого очевидно, что и вся кампания была придумана на коленке», - заявил он.

Напомним, Собчак 18 октября объявила, что выдвинет свою кандидатуру на выборах президента 2018 года. Она назвала себя кандидатом «Против всех».

Позже появилась информация, что одним из главных консультантов Собчак в ее предвыборной кампании станет известный политтехнолог Алексей Ситников, работавший в предвыборном штабе Бориса Ельцина и консультировавший Юлию Тимошенко.