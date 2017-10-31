Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александру. Позже в НАБУ подтвердили задержание в рамках расследования дела о закупке рюкзаков для МВД трех человек, среди которых бывший заместитель министра внутренних дел, представитель фирмы-победителя тендера и одно частное лицо. Один из задержанных – сын Авакова.

Двум лицам сообщили о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины. Еще одного человека, также задержанного в этот день в рамках расследования указанного производства, доставляют из Харькова в Киев для вручения подозрения.





Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков поручил снять охрану акции протеста под зданием Верховной Рады.

У прокуратуры есть несколько версий убийства Амины Окуевой. По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ст.115 Уголовного Кодекса Украины - умышленное убийство, которое расценивается как заказное.

Украина заняла 76 место среди 190 стран мира в рейтинге Doing Business-2017, который готовит Всемирный банк.

С сегодняшнего дня тарифы на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины проиндексированы на 15%.

Расследование США по отмыванию средств экс-главой предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом, заработанных в Украине при правлении Виктора Януковича, вписывается в рамки двух расследований Генеральной прокуратуры.

В Москве задержали скандального бывшего начальника Государственного управления делами, экс-главу «Нафтогаз-Украины» Игоря Бакая. Российские правоохранители не направляли никаких запросов касательно Бакая, заявили в ГПУ. Бакая арестовали до 12 ноября.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов поручил СБУ, Нацполиции и Госпогранслужбе усилить антитеррористический и контрразведывательный режим, пограничный контроль и охрану государственной границы с Российской Федерацией.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Одессе подозреваемую в подрыве полковника СБУ Александра Хараберюша.