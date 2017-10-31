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Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александру.  Позже в НАБУ подтвердили задержание в рамках расследования дела о закупке рюкзаков для МВД трех человек, среди которых бывший заместитель министра внутренних дел, представитель фирмы-победителя тендера и одно частное лицо. Один из задержанных – сын Авакова

Двум лицам сообщили о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины. Еще одного человека, также задержанного в этот день в рамках расследования указанного производства, доставляют из Харькова в Киев для вручения подозрения.


Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков поручил снять охрану акции протеста под зданием Верховной Рады. 

У прокуратуры есть несколько версий убийства Амины Окуевой. По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ст.115 Уголовного Кодекса Украины - умышленное убийство, которое расценивается как заказное.

Украина заняла 76 место среди 190 стран мира в рейтинге Doing Business-2017, который готовит Всемирный банк.

С сегодняшнего дня тарифы на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины проиндексированы на 15%.

Расследование США по отмыванию средств экс-главой предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом, заработанных в Украине при правлении Виктора Януковича, вписывается в рамки двух расследований Генеральной прокуратуры.

 В Москве задержали скандального бывшего начальника Государственного управления делами, экс-главу «Нафтогаз-Украины» Игоря Бакая. Российские правоохранители не направляли никаких запросов касательно Бакая, заявили в ГПУ.  Бакая арестовали до 12 ноября. 

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов поручил  СБУ, Нацполиции и Госпогранслужбе усилить антитеррористический и контрразведывательный режим, пограничный контроль и охрану государственной границы с Российской Федерацией.   

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Одессе подозреваемую в подрыве полковника СБУ Александра Хараберюша. 
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