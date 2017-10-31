В Северной Корее на полигоне для ядерных испытаний Punggye-ri обрушился тоннель, в результате чего погибли не менее 200 человек, передает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на северокорейского чиновника.

Отмечается, что обвал произошел в ходе строительства подземного тоннеля на ядерном полигоне в северо-восточной части КНДР.

По данным чиновника, в результате обвала большое количество людей оказалась в ловушке, а во время спасательной операции произошло еще одно обрушение. Предполагается, что количество жертв составляет около 200 человек, сообщает РБК-Украина.

Отметим, южнокорейские и японские СМИ утверждают только о самом факте катастрофы и месте, однако не уточняют, когда это произошло.