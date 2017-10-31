Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал миротворцев для Донбасса «оккупационными силами», после введения которых Украина не будет выполнять свои обязательства по Минску-2. Об этом он сказал на брифинге с представителями Ассоциации европейского бизнеса.

«Совсем недавно он (Волкер) был в Киеве, где сделал ряд заявлений, из которых стало ясно, какую альтернативу нашему проекту готовят кураторы украинской власти. Господин Волкер заявил, что нужно, чтобы миротворцы, он другое слово употребил, но смысл в этом, оккупировали весь Донбасс, взяли его в кольцо, и только потом США поддержат Президента Порошенко в его действиях по выполнению всех обязательств, включая объявление амнистии, придание Донбассу особого статуса по формуле Штайнмайера и проведение выборов», - сказал Лавров, сообщает УНИАН.

«Нам абсолютно очевидно, что как только оккупационные силы займут весь Донбасс, Порошенко и пальцем не пошевелит, чтобы что-нибудь из того, что он обещал, сделать. Это уже понимают во всех европейских столицах», - добавил он.

По его словам, Москва сожалеет, что США в лице спецпредставителя по Украине Курта Волкера заявляют об исключении российских боевиков из переговорного процесса по Донбассу. «Еще одно примечательное замечание сделал господин Волкер, он сказал, что это дело Европы, Украины и России - Донбасс не имеет никакого отношения ни к каким переговорам, его близко подпускать нельзя. Если это в Вашингтоне считают адекватной картиной того, что должно происходить, я сожалею об этом», - сказал Лавров.

По его словам, единственный путь вперед - это «неукоснительное, добросовестное выполнение минских договоренностей».

«Этим уже долго тщательно занимаются помощники наших лидеров в «нормандском формате», согласовывая «дорожную карту», которая синхронизировала бы шаги, повышающие безопасность, с шагами, которые ведут к политическому урегулированию. Работа эта ведется, и я очень надеюсь, что заявления господина Волкера, которые прямо противоречат тому, что делают Германия, Франция, Россия и Украина в «нормандском формате», не помешают подготовке этой «дорожной карты», - сказал он.

Напомним, 20 сентября Президент Украины Петр Порошенко призвал Совет безопасности ООН разместить миротворческую миссию на Донбассе.

Ранее Россия направила председателю Совета Безопасности ООН Текеде Алему и генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения на Донбассе.

Это мнение решительно отвергли в Украине, где отметили, что любая миротворческая миссия или под эгидой ООН, или ЕС, или ОБСЕ, должна располагаться на всей оккупированной территории, и, в частности, участке российско-украинской границы, и в такой миссии не может участвовать Россия как государство-агрессор.

РФ предлагает создать вооруженную стрелковым оружием миссию ООН для защиты наблюдателей ОБСЕ на востоке Украины на первоначальный период в шесть месяцев после отвода войск и военной техники от линии соприкосновения.

Президент Петр Порошенко исключил согласование размещения миротворческой миссии Организации Объединенных Наций (ООН) с представителями самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».

Спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что Россия должна вывести свои войска с Донбасса перед размещением там миротворческой миссии ООН.