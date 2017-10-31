Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал закон №6232 «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства».
Об этом говорится на странице соответствующего законопроекта на сайте ВР.
Также отмечается, что 30 октября документ был направлен на подпись Главке государства.
Напомним, 3 октября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №6232 о внесении изменений в ряд кодексов, который запускает судебную реформу.
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