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Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал закон №6232 «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства».

Об этом говорится на странице соответствующего законопроекта на сайте ВР.

Также отмечается, что 30 октября документ был направлен на подпись Главке государства.

Напомним, 3 октября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №6232 о внесении изменений в ряд кодексов, который запускает судебную реформу.

 
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