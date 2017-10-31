Преступников, которые вчера убили Амину Окуеву, вероятно было двое. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире телеканала 112 Украина.

«Судя по всему, террористов было двое. Один ждал на повороте с Одесской трассы и давал сигнал второму, который сидел в кустах с оружием. Очевидно, что беда пришла с территории РФ. В июне этого года из России приехал один киллер, который пытался застрелить Адама и Амину, однако его задержали и самого ранили, он находится в СИЗО. Его ждет суд и пожизненное заключение. Что касается этих подонков, то я уверен, что их мы тоже найдем, задержим, и они тоже будут всю свою жизнь сидеть в тюрьме», - сказал он.

По его словам, сейчас полиция и СБУ устанавливают возможных причастных лиц. Как рассказал Геращенко, пока существует две версии - действия российских спецслужб с целью дестабилизации общественно-политической ситуации, а также месть Адаму Осмаеву за Кадырова. Он добавил, что сам Осмаев сейчас находится под охраной.

Как ранее сообщал ForUm, вчера, 30 октября, в селе Глеваха Киевской области в результате обстрела неизвестными автомобиля была убита экс-боец полка «Киев-2» Амина Окуева, а ее муж, экс-руководитель добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Адам Осмаев был ранен.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ст.115 Уголовного Кодекса Украины - умышленное убийство, которое расценивается как заказное.

У прокуратуры уже есть несколько главных версий убийства.