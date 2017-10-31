Бывшего руководителя избирательного штаба президента США Дональда Трампа и советника экс-президента Украины Виктора Януковича Пола Манафорта федеральный суд в Вашингтоне отправил под домашний арест с определением залога в размере 10 миллионов долларов.

Решение было принято, поскольку суд считает, что Манафорт и Гейст могут скрываться от правосудия после того, как они отказались признавать свою виновность в налоговых преступлениях, отмывании денег, сговоре и даче ложных показаний Федеральному бюро расследований (ФБР), сообщает УНИАН.

Следующее судебное слушание назначено на 2 ноября в окружном суде США. Прокуроры заявили, что существует риск бегства Манафорта и Гейтса через их зарубежные связи, но они не настаивали на взятии их под стражу до судебного разбирательства по существу.

Судья Дебора Робинсон согласилась с ходатайством федеральных прокуроров установить достаточно высокий размер залога для Манафорта в сумме 10 миллионов долларов. В то же время для Гейтса была установлена сумма залога в размере 5 миллионов долларов. Эти суммы необходимо уплатить для снятия домашнего ареста.

Также Манафорт и Гейтс сдали ФБР свои паспорта.

Как ранее сообщал ForUm, Манафорту и его давнему деловому партнеру Рику Гейтсу предъявлены обвинения по 12 пунктам.

Издание New York Times сообщило, что Манафорт сдался федеральным властям.

ФБР изучает денежные переводы от оффшорных компаний Манафорта на американские счета, чтобы выяснить, не отмывал ли он деньги для правительства Украины времен беглого президента Виктора Януковича.

30 октября Федеральный суд Вашингтона принял решение избрать для Манафорта и его бизнес-партнер Рика Гейтса меру пресечения в виде домашнего ареста.

Манафорту грозит тюремный срок до 80 лет, однако он заявил, что не считает себя виновным.