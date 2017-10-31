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Убийство Амины Окуевой - это вызов стране, на который должен быть «жесткий и адекватный ответ». Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Турчинов, сообщили ForUm’у в пресс-службе СНБО..

«Россия, продолжая агрессию на востоке Украины, развернула террор в глубоком тылу, уничтожая мужественных защитников нашей страны», - сказал Турчинов, подчеркнув, что убийство Амины Окуевой - это вызов стране, на который должен быть «жесткий и адекватный ответ».

«Сегодня мы потеряли Амину Окуеву, которая стала настоящим героем чеченского и украинского народа. Для каждого патриота Украины она стала родной сестрой. И враг должен ответить за убийство нашей сестры», - сказал секретарь СНБО.

Как ранее сообщал ForUm, вчера, 30 октября, в селе Глеваха Киевской области в результате обстрела неизвестными автомобиля была убита экс-боец полка «Киев-2» Амина Окуева, а ее муж, экс-руководитель добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Адам Осмаев был ранен. 

У прокуратуры уже есть несколько главных версий убийства.
ForUm

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