За минувшие сутки оккупанты 10 раз нарушили перемирие, в результате боевых действий один украинский военнослужащий получил ранение, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«В районе проведения АТО минувшие сутки завершилась без существенных изменений в обстановке. Вечером российско-оккупационные группировки несколько уменьшили интенсивность обстрелов наших позиций, однако полного соблюдения режима тишины вдоль линии разграничения не было», – говорится в сообщении.

Так, по данным штаба, на донецком направлении в конце суток боевики из противотанковых гранатометов били по опорным пунктам украинской армии на подступах к Авдеевке и Пескам.

А на мариупольском направлении около 21:00 враг применял крупнокалиберный пулемет неподалеку Старогнатовки. Ответным огнем наши военные прекратили провокацию. В результате этого противостояния получил ранения один украинский защитник. Сейчас пострадавший находится в медицинском учреждении, состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.

На луганском направлении, в очередной раз нарушая договоренности об отводе вооружения, калибр которого превышает 100 миллиметров, пророссийские наемники выпустили 6 мин калибра 120 миллиметров по защитникам Трехизбенки.

В штабе подчеркнули, что силы АТО 7 раз применяли пехотное вооружение на поражение противника.