Амина Окуева и Адам Осмаев перед обстрелом возвращались в Киев из другого региона, за рулем автомобиля находился Адам.

По его словам, на железнодорожном переезде их машину начали обстреливать. «Вокруг меня все разлеталась, панель вся», - вспоминает Адам Осмаев. Одна из пуль попала Амине в голову, сообщает LB.ua.

«Я сколько мог проехал, потому что (нападавшие) попали также в двигатель, машина остановилась. Пытался оказать первую помощь (Амине), но ей в голову попали. Так что...», - рассказал Адам.

Обстрел он считает покушением на них обоих. И видит в нем российский след, как и в ситуации с Мосийчуком.

По данным издания, Окуева и Осмаев жили неподалеку от места нападения. Дом они строили своими руками.

Еще недавно они находились под охраной Государственной службы охраны, но некоторое время назад ее сняли.

Как ранее сообщал ForUm, вчера, 30 октября, в селе Глеваха Киевской области в результате обстрела неизвестными автомобиля была убита экс-боец полка «Киев-2» Амина Окуева, а ее муж, экс-руководитель добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Адам Осмаев был ранен.