Экс-боец полка «Киев» Амина Окуева была убита выстрелом в голову. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от «Радикальной партии» Игорь Мосийчук.

«Только что стало известно об убийстве моей помощницы, пресс-секретаря батальона им. Джохара Дудаева Амины Окуевои. Ее убили выстрелом в голову. Это произошло под Киевом. Вчера мы списывались - договаривались с ней о встрече. Амина ко мне не доехала», – написал он.

Как ранее сообщал ForUm, сегодня, 30 октября, в селе Глеваха Киевской области в результате обстрела неизвестными автомобиля была убита экс-боец полка «Киев-2» Амина Окуева, а ее муж, экс-руководитель добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Адам Осмаев был ранен.