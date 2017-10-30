В селе Глеваха Киевской области в результате обстрела неизвестными автомобиля была убита экс-боец полка «Киев-2» Амина Окуева, а ее муж, экс-руководитель добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Адам Осмаев был ранен.

Экс-главе предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту и его давнему деловому партнеру Рику Гейтсу предъявлены обвинения по 12 пунктам.

Ранее издание New York Times сообщило, что Манафорт сдался федеральным властям.

ФБР изучает денежные переводы от оффшорных компаний Манафорта на американские счета, чтобы выяснить, не отмывал ли он деньги для правительства Украины времен беглого президента Виктора Януковича.

Федеральный суд Вашингтона принял решение избрать для Манафорта и его бизнес-партнер Рика Гейтса меру пресечения в виде домашнего ареста.

Манафорту грозит тюремный срок до 80 лет, однако он заявил, что не считает себя виновным.

Генпрокуратура Испании выдвинула обвинение в отношении бывшего главы региональной администрации Каталонии Карлеса Пучдемона и других членов распущенных Мадридом региональных администрации и парламента Каталонии.

Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины №2150-V ІІІ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно повышения пенсий».

Спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что Россия должна вывести свои войска с Донбасса перед размещением там миротворческой миссии ООН.

Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в сентябре вырос на 0,62%, или на 470 млн долларов до 77,03 млрд долларов (по состоянию на 30 сентября) по сравнению с предыдущим месяцем.

Ключевая причина задолженности по выплате заработных плат в Украине – ситуация на Донбассе, где сформировано более половины всех долгов. Главная причина роста долгов - последствия зимней блокады региона, которая обусловила потерю 1% роста ВВП государства в целом. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

Правоохранители задержали 24 человек за нападение на избирательный участок, сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Военная прокуратура Южного региона Украины держит на контроле ход досудебного расследования по делу о событиях на территории военного городка в Одесской области.