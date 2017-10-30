Национальное агентство по предупреждению коррупции на своем заседании приняло решение о внесении предписания о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона исполняющему обязанности президента ГП «Антонов» Александру Кривоконю в отношении вице-президента предприятия Андрея Чабанова, сообщает пресс-служба НАПК.

Отмечается, что по результатам проверки, проведенной Департаментом мониторинга соблюдения законодательства о конфликте интересов и других ограничений по предотвращению коррупции НАПК, установлено, что вице-президент ГП «Антонов», будучи должностным лицом юридического лица публичного права, нарушил требования части первой статьи 36 Закона Украины «О предотвращении коррупции», а именно не передал принадлежащие ему предприятия и корпоративные права в управление другому лицу в течение 30 дней после назначения на должность, чем совершил правонарушение, связанное с коррупцией.

Согласно предписанию, НАПК требует провести служебное расследование с целью выявления причин и условий, приведших к совершению правонарушения, связанного с коррупцией и рассмотреть вопрос о привлечении виновного лица к установленной законом ответственности.

В агентстве подчеркнули, что предписание НАПК является обязательным к исполнению. За невыполнение предписания руководитель органа, предприятия, учреждения, организации несет ответственность, предусмотренную статьей 18846 КоАП.