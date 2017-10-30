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В Харьковской области правоохранители задержали подозреваемого ранении из пистолета трех человек, сообщает отдел коммуникации позиции в  области.

«29 октября в Первомайский отдел полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что малознакомый мужчина возле кафе угрожает ему пистолетом. По адресу полицейские задержали 30-летнего мужчину, у которого изъяли устройство для отстрела патронов. Эксперты обнаружили в магазине три патрона с резиновыми пулями и один в патроннике. По учетным данным, указанное устройство в полиции не зарегистрировано», – говорится в сообщении.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции установили, что задержанный по описанию похож на мужчину, который несколько дней назад стрелял в людей у ​​киосков в городе Первомайский. Тогда трое молодых получили телесные повреждения различной степени тяжести. Во время следственных действий пострадавшие узнали злоумышленника.

Досудебное расследование проводится по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас в суд направлено ходатайство об избрании в отношении мужчины меры пресечения.

Напомним, 27 октября неизвестный открыл огонь в сторону прохожих из неустановленного оружия, были ранены три человека. 
ForUm

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