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Президент США Дональд Трамп утверждает, что заговора против властей США в ходе президентской кампании, в чем обвиняют Пола Манафорта, не было. Об этом он написал в своем Twitter, комментируя предъявленные обвинения экс-главе своего предвыборного штаба.

По словам Трампа, преступления, в которых обвиняется Манафорт, были совершены до того, как тот стал главой его предвыборного штаба.

«Извините, но это было задолго до того, как Пол Манафорт стал частью предвыборной кампании Трампа. Но почему не акцентируется внимание на жуликоватой Хиллари Клинтон и демократах», - написал Трамп, сообщает 112 Украина.

Кроме того, американский лидер утверждает, что никакого заговора против американских властей в период предвыборной кампании не было.

Напомним, экс-главе предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту и его давнему деловому партнеру Рику Гейтсу предъявлены обвинения по 12 пунктам. 

Издание New York Times сообщило, что Манафорт сдался федеральным властям.

ФБР изучает денежные переводы от оффшорных компаний Манафорта на американские счета, чтобы выяснить, не отмывал ли он деньги для правительства Украины времен беглого президента Виктора Януковича.
ForUm

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