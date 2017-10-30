Завтра, 31 октября, в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Киевского городской государственной администрации сл ссылкой на информацию Украинского гидрометцентра.

Кроме того, по прогнозам синоптиков, 31 октября в Киеве облачно, небольшой мокрый снег с дождем, ветер северо-западный, 9-14 м / с, температура ночью - 0-2° тепла, днем ​​- 3-5°.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

