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Пострадавшего в результате ДТП на улице Сумской в Харькове Юрия Неудачина выписали из больницы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр города Геннадий Кернес.

«Юрий Неудачин, тот, что в аварии на Сумской получил сложнейший перелом ноги, сегодня выписан из Института патологии позвоночника и суставов», – написал он.

Напомним, 18 октября в 20:45 в Харькове на улице Сумской автомобиль Lexus RX 350 въехал в группу людей, стоявших на тротуаре. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 пострадали. 

За рулем Lexus была 20-летняя Елена Зайцева

20 октября суд арестовал Зайцеву на 2 месяца без права внесения залога. 

Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП. Защита заявила, что девушка принимала успокоительное

26 октября утром в больнице умерла пострадавшая в ДТП Диана Берченко, таким образом число жертв увеличилось до шести.  

 
ForUm

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