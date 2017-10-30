Пострадавшего в результате ДТП на улице Сумской в Харькове Юрия Неудачина выписали из больницы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр города Геннадий Кернес.



«Юрий Неудачин, тот, что в аварии на Сумской получил сложнейший перелом ноги, сегодня выписан из Института патологии позвоночника и суставов», – написал он.

Напомним, 18 октября в 20:45 в Харькове на улице Сумской автомобиль Lexus RX 350 въехал в группу людей, стоявших на тротуаре. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 пострадали.

За рулем Lexus была 20-летняя Елена Зайцева.

20 октября суд арестовал Зайцеву на 2 месяца без права внесения залога.

Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП. Защита заявила, что девушка принимала успокоительное.

26 октября утром в больнице умерла пострадавшая в ДТП Диана Берченко, таким образом число жертв увеличилось до шести.