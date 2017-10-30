Служба прокурора Международного уголовного суда (МУС) анализирует информацию, чтобы установить, попадают ли под юрисдикцию МУС события, которые имели место в Украине в 2014 году, а именно о гибели украинских военных в Иловайске. Об этом в интервью УНИАН сообщил посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов.

Дипломат напомнил, что процедура расследования в рамках МУС «несколько отличается от национальной процедуры». «Официально Служба прокурора МУС открыла процедуру предварительного изучения ситуации в Украине. На этой стадии проводится анализ ситуации для того, чтобы установить, есть или нет признаки возможных преступлений, которые подпадают под юрисдикцию Суда согласно Римскому уставу», - сказал Ченцов.

По его словам, на этом этапе прокурор МУС не собирает доказательства самостоятельно, а использует информацию, полученную из достоверных доступных источников, таких как физические лица, организации, государства.

«Сейчас Служба прокурора в анализе ситуации в Украине находится на стадии установления юрисдикции МУС в отношении событий, которые имели место или происходят в Украине», - отметил Ченцов.

Посол напомнил, что в ежегодном отчете прокурора МУС была дана оценка прогресса в изучении ситуации в Украине. «В отчете за 2016 год Служба прокурора предварительно пришла к выводу о том, что между Украиной и Россией имеет место международный вооруженный конфликт на востоке Украины, а также имеет место фактическая оккупация РФ Крыма и Севастополя. Теперь должна быть установлена степень поддержки Россией вооруженных сепаратистских групп на востоке Украины», - отметил он.

Ченцов отметил, что речь идет о поставках оружия, оборудования, финансировании, персонале, предоставлении помощи или инструкций для планирования действий этих групп.

«Все это будет свидетельствовать о реальном контроле над ними со стороны Кремля. Если прокурор приходит к выводу, что имеющаяся информация является достаточным основанием для начала официального расследования, то он обратится в Палату досудебного рассмотрения МУС с просьбой разрешить его проведение», - продолжил украинский дипломат.

При этом посол подчеркнул, что МУС имеет юрисдикцию в отношении преступлений, совершенных на территории государства - участника Римского статута или государства, признавшего его юрисдикцию на основании заявления (а именно так сделала Украина), независимо от гражданства лиц, его совершивших, даже если они являются гражданами государства, которое не является участником Римского статута.

«Таким образом, вполне вероятно, что за совершенные на территории Украины после 21 ноября 2013 года военные преступления и преступления против человечности могут быть привлечены к ответственности граждане других государств», - подчеркнул украинский дипломат.

Вместе с тем Ченцов обратил внимание на то, что, поскольку Украина не ратифицировала Римский статут, но признала юрисдикцию МУС, процесс принятия решения о начале судебного разбирательства будет достаточно сложным. «После завершения стадии изучения, даже если прокурор и приходит к выводу о наличии оснований начать расследование, соответствующее решение будет принимать Досудебная палата МУС. А вот государство, которое является участником Римского статута, вправе инициировать начало следствия - здесь решение досудебное палаты не требуется.

Если Украина ратифицирует Римский статут, то это расширит процессуальные возможности нашего государства. Проще говоря, после ратификации прокурор МУС сможет принимать решение начать расследование на основании обращения Украины», - пояснил дипломат.

По мнению Ченцова, учитывая внесенные в 2016 году изменения в Конституцию Украины, которые позволяют ратифицировать Римский статут, «работу по подготовке к ратификации и принятию соответствующих изменений в законодательство нужно начинать уже сегодня».

Напомним, в августе Главная военная прокуратура передала в офис прокурора Международного уголовного суда для решения вопроса об открытии уголовного производства информацию о собранных доказательствах совершения подразделениями ВС РФ военных преступлений в том числе вероломном убийстве украинских военных в районе Иловайска в 2014 году.