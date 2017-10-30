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Концентрация углекислого газа в атмосфере Земли достигла рекордного за 800 тыс. лет уровня в 2016 году. Об этом говорится в докладе Всемирной метеорологической организации.

«В течение последних 800 тыс. лет содержание CO2 в атмосфере в доиндустриальную эпоху было ниже 280 ppm, но оно выросло к 2016 году до глобального среднего уровня в 403,3 ppm», – говорится в тексте доклада.

Измерения проводились в 51 стране мира. Сообщается, что по сравнению с 2015 годом рост составил 3,3 ppm, а концентрация двуокиси углерода достигла 145% по сравнению с доиндустриальным уровнем (до 1750 года), сообщает 112 Украина

Метеорологи считают, что причиной загрязнения стали человеческая деятельность и сильный природный феномен Эль-Ниньо в 2015-2016 годах, который вызвал засухи в тропических регионах.

Отмечается, что следствием роста содержания углекислого газа в атмосфере может стать повышение температур до сверхвысокого уровня.
ForUm

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